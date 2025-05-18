Sakarya'da dolu tarım arazilerini vurdu

Sakarya'da aynı anda etkili olan fırtına, sağanak ile dolu yağışı sonrasında fındık arazileri ve diğer tarım arazileri zarar gördü.

1 /5 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da zaman zaman sağanak etkili oldu.

2 /5 Bugün sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu şehirde, kısa süreliğine sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu.

3 /5 Fırtına ve dolu kısa sürede etkisini kaybederken, sağanak yağış ara ara devam ediyor.

4 /5 Nisan ayında yaşanan don olayında büyük zarar gören fındık, bugün öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle de zarar gördü.