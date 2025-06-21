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Sakarya'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 12 kişi yaralandı

Sakarya'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 12 kişi yaralandı

07:2421/06/2025, Cumartesi
AA
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Denizli'ye giden A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, D-650 karayolu Bilecik istikameti Gökgöz Mahallesi mevkisinde E.Y. yönetimindeki 42 AON 570 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından bir süre giden otobüs, akaryakıt istasyonunda durdu. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.


Yaralanan sürücü A.T, yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y, S.B, R.M, M.G, S.A, Ş.E, C.U.E, V.K, N.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Öte yandan, otobüsteki diğer yolcular, akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi.

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