Salihli’de dört katlı bina alevlere teslim oldu

23:526/03/2026, Cuma
G: 7/03/2026, Cumartesi
IHA
Manisa’nın Salihli ilçesinde dört katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi’nde, Rüştü Akbıyıkoğlu Okulu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın son katında H.Ş.’ye ait ikamette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.


Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ikamette ve binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Manisa
#Salihli
#Yangın
