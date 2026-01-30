Yeni Şafak
Samsun'da kaçak midye avcılarına 472 bin lira ceza

30/01/2026, Cuma
AA
Samsun'da kaçak midye avcılığı yaptığı, dronla tespit edilen 5 kişiye 472 bin 185 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla Çarşamba ilçesinde deniz kıyısı ile ırmaklarda dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, ruhsatsız şekilde yasaklı kum şırlanı (midye) avcılığı yaptığı belirlenen 5 tekne tespit edildi.

Ekipler, 5 kişiye Su Ürünleri Kanunu hükümleri kapsamında toplam 472 bin 185 lira idari ceza uyguladı.

Ayrıca ruhsatsız avcılık yapan 3 tekne, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Terme Limanı'na götürüldü.

