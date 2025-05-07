Samsun'da sis denizi: Karadeniz görünmez oldu! İlk defa böyle bir sis gördük

Samsun'da etkili olan yoğun sis, Karadeniz kıyılarını yorgan gibi örttü. Şehir merkezindeki sahil bandında etkili olan doğa olayı, hem etkileyici manzaralara sahne oldu hem de görüş mesafesini düşürdü.

1 /6 Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin kaybolduğu, gökyüzüyle birleştiği görüntülere tanıklık etti. Sis, Karadeniz'in ufuk çizgisini neredeyse tamamen görünmez hale getirirken, gri ve puslu tonların hâkim olduğu doğa manzaraları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

2 /6 Havadan görüntülendi

Sıra dışı sis manzarası, dron ile görüntülendi. Şehri yongan gibi örten sis, kartpostallık manzaralar sundu. Karadeniz kıyılarını görünmez hale getiren ve toz bulutu gibi görünen sis, vatandaşları şaşırttı.

3 /6 "İlk defa böyle bir sis gördük"

Vatandaşlar, sahilde yürürken oluşan sessiz ve gizemli atmosferin etkileyici olduğunu belirtirken, bazıları bu eşsiz anları cep telefonlarıyla kaydetti.



4 /6 İlk defa böyle bir sis gördüklerini ifade eden vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardıklarını söylediler.

5 /6 Hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun'da 5 günlük hava tahmini şöyle:7 Mayıs Çarşamba gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, 8 Mayıs Perşembe sağanak yağışlı 22 derece, 9 Mayıs Cuma parçalı bulutlu 22 derece, 10 Mayıs Cumartesi çok bulutlu 21 derece, 11 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece.