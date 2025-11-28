Yeni Şafak
Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı

23:5928/11/2025, Cuma
AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi 2076. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Diğer 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

