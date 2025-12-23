Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve yol kenarındaki başka bir araca çarparak durabildi.
Suat Hoşaflı (37) idaresindeki 47 NN 447 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Canan Erçek'e (35) çarptı.
Ardından kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve yol kenarındaki başka bir araca çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Erçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü Suat Hoşaflı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.