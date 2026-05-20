Şantiyede yanmış ceset vahşeti: Emine Dönmez'in katil zanlısından kan donduran ifade





"Panik oldum cesedi yaktım"

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Dilek D., "Emine Dönmez, annemin eski komşusu olur. Kendisiyle bir süre beraber gezdik. Otomobilde seyir halindeyken bir anda rahatsızlandı ve şiddetle öksürmeye başladı. Ben de ona yardımcı olmak amacıyla sırtına vurdum. Sırtına vurunca ani hamleyle başını çarptı ve orada yaşamını yitirdi. O an çok büyük bir korku ve panik yaşadım. Ne yapacağımı bilemediğim için cesedini yakmaya karar verdim" sözleriyle suçu itiraf etti.







