Şehirden döndü, köyünde imparatorluk kurdu: Genç girişimcinin ilham veren hikayesi, şehir dışından onun için geliyorlar

Özellikle hafta sonu çok fazla talep oluyor"





Aleyna Alkan mahallesini çok sevdiğini söyledi. Hem mesleğinden hem de doğup büyüdüğü mahalleden kopmak istemediği için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Alkan, şunları kaydetti:





"Köyümü çok seviyorum ve köyüme dönmek istiyordum. Ya dışarıda köyden uzakta çalışacaktım ya da bu mesleği bırakacaktım. Ben ikisini de tercih etmedim. Köye gelip aileme bu fikirden bahsettim. Onlar da bana destek çıktı ve sonra bu şekilde çalışmalara başladık. Dedemin 60 yıl önce ekmek yapmak için yaptırdığı fırını biz şu anda pizza üretmek için kullanıyoruz."