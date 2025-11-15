Şehitlerimize veda

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enflasyon hedefi için üç şart
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2026’daki yüzde 16’lık enflasyon hedefinin yakalanmasının, üç sacayağının başarılı işletilmesi ile mümkon olacağını söyledi. Avdagiç, enflasyonda katılığın kırılması için TCMB’nin kararlı duruşu, Maliye politikasının etkin desteği ve özel sektörün ‘olumlu’ fiyatlama davranışının gerektiğini vurguladı.
Yüreğimize gömdük
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizden 19’u Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehitler için düzenlenen cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Çocukların babalarına, anne-babaların evlatlarına vedası yürek dağladı. Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz bugün son yolcuğuna uğurlanacak.
Play-off için son adım
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında bugün Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Ayyıldızlılar, sahadan beraberlikle ayrılması durumunda bile ikinciliği ve play-offu matematiksel olarak garantileyecek.