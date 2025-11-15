Şehitlerimize veda

Enflasyon hedefi için üç şart

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2026’daki yüzde 16’lık enflasyon hedefinin yakalanmasının, üç sacayağının başarılı işletilmesi ile mümkon olacağını söyledi. Avdagiç, enflasyonda katılığın kırılması için TCMB’nin kararlı duruşu, Maliye politikasının etkin desteği ve özel sektörün ‘olumlu’ fiyatlama davranışının gerektiğini vurguladı.