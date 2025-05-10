Serada kadın emeği: Günlük 500 kilo ürün alıyorlar

İlçedeki kadınların güç birliğinin sonucu olarak bu seraların kurulduğunu söyleyen Esra Şeyma Bağcı da, "Seraya salatalık ektik. Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü böyle bir proje başlattı. Bizde projeye başvurduk. Bize önce eğitim verdiler. Teori ve pratik eğitim aldık. Daha sonra bizim için sera kurdular. Bizde serada üretime başladık. Kadınlar için 13 tane sera kuruldu. Devletimizin desteğiyle evde oturan kadınlar işsiz kadınlar şu an sera sahibi kadınlar olduk" diye konuştu. Seracılık kursuna başladıklarında çevrelerindeki bazı kişilerin bu işi yapabileceklerine inanmadıklarını belirten Fidan Göksu ise, "Bize, ‘siz kadınsınız, evde oturursunuz, tarımdan anlamazsınız' dediler ama biz aksine çalıştık ve çabaladık. Şu anda çok şükür seracılığa başladık ve iyi verim alıyoruz. Bize, ‘siz bu işi yapamazsınız' diyenlerin aksine kendimizi geliştirdik. İleriki zamanda inşallah daha da büyüyecek ve kendimizi geliştirmek için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.