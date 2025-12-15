Sındırgı'da ağır hasarlı 18 bina daha yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı yapılarda yıkım çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan 18 bina daha yıkıldı.

1 /6 AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

2 /6 Ekipler tarafından Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan 18 bina daha yıkıldı.

3 /6 Sındırgı Belediyesi ekipleri de Camicedit Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde tehlike arz eden 4 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

4 /6 Yıkım işleminin ardından oluşan molozlar iş makineleriyle temizleniyor.

