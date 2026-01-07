Yeni Şafak
Sivas'ın köyünde kardan Kız Kulesi: İstanbul hayali kar ile gerçek oldu

13:017/01/2026, Çarşamba
DHA
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Adem Soylu, çocuklarla birlikte kardan yaptığı Kız Kulesi önünde çay içti.


Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, köydeki çocuklarla birlikte kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.


Kardan, İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi’ni yapmaya karar veren Soylu, çocukların da yardımıyla yaklaşık 2 saatte çalışmasını tamamladı.


Yaptığı Kız Kulesi’nin karşısına ise kardan oturma alanı yapan Soylu, çocuklarla birlikte çay keyfi yaptı. Kardan Kız Kulesi yoğun ilgi gördü.

#Sivas
#Koyulhisar
#Kız kulesi
#Adem Soylu
