Sivas'ta mobilya atölyesinde yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden çıkan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.