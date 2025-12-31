Yeni Şafak
Sivas'ta mobilya atölyesinde yangın

00:0731/12/2025, Çarşamba
DHA
Sivas'ta bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden çıkan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. 

 Yangının ardından işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

