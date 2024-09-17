Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile amcası Fuat ve eşi Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.