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Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Kritik ismin evinde arama yapıldı

21:43 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 21:45 - 17/09/2024 Salı
DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan 12 şüpheliden cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evinde jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.

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Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. 

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Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile amcası Fuat ve eşi Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 

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Yürütülen soruşturmada akşam saatlerinde Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evinde, jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

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#Narin Güran
#Nevzat Bahtiyar
#Ev
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