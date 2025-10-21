Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Son depremlerin merkeziydi: Resmen gömüldü… Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Son depremlerin merkeziydi: Resmen gömüldü… Vatandaşlar zor anlar yaşadı

12:5421/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. İlçeyi adeta beyaza bürüyen sis, sürücülere zor anlar yaşatırken ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, şehir merkezi havadan görüntülendi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. İlçe genelinde etkili olan sis, hem sürücülere zor anlar yaşattı hem de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezini tamamen sardı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 

Sürücüler araçlarını düşük hızda kullanmak zorunda kaldı.Sındırgı’nın simgelerinden olan Yağcıbedir halısı desenli kavşak adeta sis bulutlarının arasında kayboldu.

İlçeyi kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi. Görüntülerde, sis bulutu ile kaplanan şehir merkezinden kırsal bölgelere uzanan manzara görsel bir şölen oluşturdu.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar sisin yoğunluğu nedeniyle yollarda temkinli ilerledi. Trafik ekipleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde trafikte dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

#Balıkesir
#Sındırgı
#Sis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında kim ne kadar ceza aldı?