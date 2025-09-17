Yeni Şafak
Son seçim anketi sonuçları yayımlandı: Partilerin oy oranları belli oldu

12:3117/09/2025, Çarşamba
Son aylarda CHP Belediyelerinde süren rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları, parti içindeki kavga ve istifalar gündemi sarsarken, GENAR Araştırma’nın son seçim anketi sonuçları açıklandı. Rapor, “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsin?” sorusuyla yaşanan tartışmaların seçmen tercihlerini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

CHP’li belediyeler hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları, parti içindeki istifa ve kavgalar ile kamuoyuna yansıyan tartışmalar, siyasetin seyrini yakından takip edenler için “oy oranlarına yansıdı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. GENAR’ın yayımladığı “Türkiye Raporu 2025” bu soruya yanıt oldu.


AK Parti zirvedeki yerini koruyor


Anket sonuçlarına göre AK Parti, yüzde 33,9 oy oranıyla birinci parti konumunu sürdürdü. 

Partilerin oy oranları


GENAR’ın Türkiye genelinde yaptığı son ölçümde partilerin oy dağılımı şöyle oldu:

% 33,9 AK Parti

% 32,2 CHP

% 9,9 DEM Parti

% 8,5 MHP

% 5,2 İYİ Parti

% 3,6 Zafer Partisi

% 2,2 Yeniden Refah Partisi

% 1,3 Türkiye İşçi Partisi

% 1,0 Saadet Partisi

% 0,9 Anahtar Parti

% 0,6 BBP

% 0,7 Diğer

