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Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Avrupa'da Togg için fırsat vakti
Avrupa Birliği’nin elektrikli Çin otomobillerine yönelik gümrük vergisi adımı Togg’un önünü açtı. Sektör temsilcileri, 2025 yılının başında Avrupa pazarına girmesi hedeflenen Togg'un rekabeti daha da kızıştıracağını belirtiyor. Ayrıca SUV modele göre daha uygun fiyatlı olması beklenen sedan model T10F'in de yarışa katılması Togg'u daha etkin kılacak.
Suç kaydı olan tutuklu yargılanacak
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ın 26 suç kaydı olan bir suç makinesi tarafından şehit edilmesinin ardından eleştirilen infaz sistemi değiştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gereken kanuni düzenlemeler yapılacak. Mesela 5 suç kaydı olan birinin, yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak, tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak” dedi.
Aslan'ın gözdesi Barış Alper
Bu sezon da zirveye oynayan Galatasaray’ın en istikrarlı oyuncusu
yine Barış Alper Yılmaz oldu. Geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan genç
forvet, yeni sezonda da maç kaçırmadı. Piyasa değeri de zirveyi
gören yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takımın en değerli ismi oldu.