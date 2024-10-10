Suç kaydı olan tutuklu yargılanacak

Avrupa'da Togg için fırsat vakti

Avrupa Birliği’nin elektrikli Çin otomobillerine yönelik gümrük vergisi adımı Togg’un önünü açtı. Sektör temsilcileri, 2025 yılının başında Avrupa pazarına girmesi hedeflenen Togg'un rekabeti daha da kızıştıracağını belirtiyor. Ayrıca SUV modele göre daha uygun fiyatlı olması beklenen sedan model T10F'in de yarışa katılması Togg'u daha etkin kılacak.