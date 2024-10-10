Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suç kaydı olan tutuklu yargılanacak

Suç kaydı olan tutuklu yargılanacak

04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...



Avrupa'da Togg için fırsat vakti

Avrupa Birliği’nin elektrikli Çin otomobillerine yönelik gümrük vergisi adımı Togg’un önünü açtı. Sektör temsilcileri, 2025 yılının başında Avrupa pazarına girmesi hedeflenen Togg'un rekabeti daha da kızıştıracağını belirtiyor. Ayrıca SUV modele göre daha uygun fiyatlı olması beklenen sedan model T10F'in de yarışa katılması Togg'u daha etkin kılacak.

Suç kaydı olan tutuklu yargılanacak

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ın 26 suç kaydı olan bir suç makinesi tarafından şehit edilmesinin ardından eleştirilen infaz sistemi değiştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gereken kanuni düzenlemeler yapılacak. Mesela 5 suç kaydı olan birinin, yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak, tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak” dedi.

Aslan'ın gözdesi Barış Alper

Bu sezon da zirveye oynayan Galatasaray’ın en istikrarlı oyuncusu

yine Barış Alper Yılmaz oldu. Geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan genç

forvet, yeni sezonda da maç kaçırmadı. Piyasa değeri de zirveyi

gören yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takımın en değerli ismi oldu.


#yeni şafak
#manşet
#gazete

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çabuk uyumak için hangi dua okunur? İşte uyku getiren dualar