Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

08:287/06/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip tek katlı çöp kovası ile plastik eşyalarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde plastik çöp kovalarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip tek katlı çöp kovası ile plastik eşyaların depolandığı yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve deponun büyük bir bölümünü saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

Köpüklü suyla dört farklı yerden yangına müdahale eden ekipler alevlerin, deponun yan tarafındaki diğer depolara sıçramasını önledi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

#İstanbul
#Sultangazi
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 FİFA Dünya Kupası milli maçlar ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası maç tarihi saatleri ve hazırlık maçı takvimi