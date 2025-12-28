Sürücüler dikkat: Bilinmeyen trafik cezaları cebinizi yakabilir

Trafikte birçok sürücü yalnızca kırmızı ışık, hız ve park kurallarına odaklansa da ceza listesi bununla sınırlı değil. Günlük sürüş sırasında fark edilmeden yapılan bazı davranışlar, 1.250 TL’den başlayan yüksek para cezalarına yol açabiliyor. İşte sürücülerin çoğunun bilmediği, sık yapılan trafik ihlalleri…
Trafikte seyir halindeyken sürücüler genellikle kırmızı ışık ihlali, cep telefonuyla konuşma, hız sınırını aşma, hatalı park, emniyet şeridini kullanma ya da ters yöne girme gibi cezalarla karşılaşıyor. Ancak trafik ceza rehberinde yer alan çok sayıda kural, sürücüler tarafından hâlâ bilinmiyor. Bu ihlaller, farkında olmadan yüksek para cezalarına yol açabiliyor.
İKAMET ADRESİ DEĞİŞİRSE BİLDİRİLMELİ
NTV'de yer alan habere göre; İkamet adresini değiştiren sürücülerin yeni adreslerini tescil kuruluşlarına 30 gün içinde bildirmesi gerekiyor. Aksi halde 2 bin 167 lira para cezası kesilebilir.
YAKIN TAKİP CEZASI
Trafiği yoğun olan şehirlerde araçlar neredeyse tampon tampona seyrediyor. Ancak bu durum da hatalı. Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamanın cezası 993 lira. Başka bir deyişle hızınız 10 km/s ise öndeki araçla aranızda 5 metre mesafenin bulunması gerekiyor. Bu durumun büyükşehirlerde uygulanması pek de mümkün olmasa da ceza ile karşılaşabilirsiniz.
DÜŞÜK HIZLA SEYRETMEK DE CEZA SEBEBİ
Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamanın cezası 993 lira olarak uygulanıyor.
SİNYALLERİNİZİ "GEÇ" ANLAMINDA KULLANMAYIN
Genellikle ağır vasıta araç sürücülerinin alışkanlığı olan sol sinyalin yakılarak arkadan gelen aracın güvenli geçiş yapabileceği iması da cezaya tabi. Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmanın cezası 993 lira.
YAYA VE OKUL GEÇİTLERİNDE YAVAŞLAMAK
Ülkemizde yaya geçidi ya da okul geçitlerine yaklaşılırken yavaşlama kuralı sürücüler tarafından pek uygulanmıyor. Hatta yaya geçitlerinde yayalara yol verilmemesi gibi hatalı davranışlarla karşılaşılıyor. Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemenin cezası 4 bin 512 lira.
YÜRÜYÜŞLERİN İÇİNDEN GEÇMEK CEZA SEBEBİ
Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmenin cezası 993 lira.
PETROL İSTASYONLARINA SAĞLIK MALZEMESİ ZORUNLULUĞU
Akaryakıt istasyonlarına yönelik de cezalar bulunuyor. Şehirlerarası karayolları kenarındaki akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesini her an kullanılabilir durumda bulundurmamanın cezası 2 bin 167 lira.
ŞÜPHENİLEN ARACI İHBAR ETMEMENİN CEZASI VAR
Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, kolluğa haber vermemek ve deftere işlememenin cezası 2 bin 167.
YETKİSİZ PLAKA BASMAK
E-ticaret sitelerinde sahte ve yetkisiz olarak APP diye adlandırılan kalın puntolu, sahte mühürlü plakaları basanlar ve bunların dağıtılmasına aracılık eden kargo şirketlerine 92 bin 610 lira para cezası uygulanabiliyor. Ancak e-ticaret sitelerinde bu kurala uyan yok ve denetimi de yapılmıyor.