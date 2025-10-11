Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Tarihi Zeyn Kalesi’nin eteklerinde atlı jandarma devriyesi

Tarihi Zeyn Kalesi’nin eteklerinde atlı jandarma devriyesi

00:3411/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Atlı Jandarma Timleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile yaban hayatının korunması amacıyla Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı etekleri ve yaylalarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen görev yapan ekipler, bölgede bulunan çobanlarla bir araya gelerek sohbet etti, onlara çeşitli kitaplar ve hediyeler takdim etti. 

 Tendürek Dağı eteklerinde gerçekleştirilen atlı devriyelerin, hem güvenlik hem de bölgedeki doğal yaşamın korunması açısından önemli katkı sunduğu belirtildi.

Öte yandan, mahalleli tarafından "Zeyn Kalesi" olarak adlandırılan ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi yapının, Tendürek Dağı’nın geçmişteki volkanik patlamaları sonucu lavların arasında kalarak günümüze kadar ulaşması dikkat çekiyor.

#Tendürek Dağı
#Van
#Çaldıran
#Atlı Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?