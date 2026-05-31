Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu: Akşam saatlerinde zirve yaptı

00:1631/05/2026, Pazar
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluğa sebep oldu. Gün içerisinde başlayan araç trafiği, akşam saatlerinde daha da artarak birçok noktada uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul yönüne ilerleyen sürücüler nedeniyle özellikle Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların zaman zaman düşük hızla ilerlediği güzergahta, trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesi için görev yaptı.

Bayram tatilinin son gününe yaklaşılmasıyla birlikte dönüşlerin yoğunlaşması, kara yolundaki hareketliliği artırdı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesine uymaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, İstanbul yönündeki trafik yoğunluğunun gece saatlerinde de devam edebileceğini belirterek sürücülerden sabırlı ve dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca yoğunluğun pazar günü boyunca aralıklarla sürmesinin beklendiği ifade edildi.


