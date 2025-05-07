Tekirdağ kıyılarında alg patlaması nedeniyle denizin rengi değişti

Bu olayın sıklığı ve etkilerinin yıllar içerisinde dalgalı bir seyir izlediğini aktaran Şirin, Marmara Denizi'nin hem küresel iklim değişikliğinin etkisi hem de çeşitli insan kaynaklı baskılara maruz kaldığını belirtti. Gözlemlenen renk değişiminin, baskın olan fitoplankton türüne bağlı olarak şekillendiğini anlatan Şirin, "Red-tide olayının yoğun olduğu bölgelerde bazı fitoplankton türlerinin toksin üretmesi ve aşırı oksijen tüketimi, makro faunada yer alan bazı türler üzerinde zararlı etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bu tür olayların yaşandığı alanlarda insanların denize girmesi sağlık açısından risk oluşturabileceğinden ilgili dönemlerde denize girilmemesi yerinde olacak." diye konuştu.