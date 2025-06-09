'Telkuyruk' ilk defa görüntülendi: Görmek için kente akın ettiler

Bu kuş türünün Hancağız Barajı'nda kaydedildiğinin duyulması üzerine İstanbul, Adana, Trabzon, Malatya, Çanakkale gibi farklı kentlerdeki kuş gözlemcilerinin bölgeye akın ettiğini ifade eden Yener, şöyle konuştu:





"Bayramda kuşlar bize sürpriz yaptı. Bayram şekeri olarak karşımıza çıktılar. Yakın zamanda 3 farklı kuş görüldü. Bunlardan biri de telkuyruk. Çok özel bir kuş. Türkiye'de sadece 8 ilde görüldü. Bunlardan biri Gaziantep oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen arkadaşlar fotoğrafladı, biz de güzel fotoğraflarını çektik. Hancağız sürprizlerle dolu bir yer, doğa için harika bir alan."