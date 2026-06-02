TEM'de İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Yola çıkacaklar bu güzergahlara dikkat

TEM Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri yakından ilgilendiren kritik karar uygulamaya konuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında, İstanbul istikameti araç trafiğine tamamen kapatıldı. Bugün 08.00 itibarıyla başlayan ve 24 saat kesintisiz sürecek olan onarım mesaisi boyunca mağduriyet yaşamak istemeyen sürücülerin, belirlenen alternatif güzergahları ve Valilik tarafından özellikle bağlantı yollarına dair yapılan uyarıları dikkate alması gerekiyor. İşte güzergah değişiklikleri, kapatılan yan kollar ve alternatif rotalara dair tüm detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında, Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki Ankara-İstanbul istikameti araç trafiğine tamamen kapatıldı. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan ve 24 saat esasına göre kesintisiz devam edecek olan onarım mesaisi süresince trafik akışı, D-100 Devlet Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanacak.
TEM Otoyolu'nda kapsamlı üstyapı çalışması başladı
Bugün sabah saat 08.00'de uygulamaya konulan ve 24 saatlik aralıksız bir mesaiyle sürdürülecek olan bu süreçte, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına yeni rotalar belirlendi.
İstanbul istikametine alternatif rotalar
Bölgedeki ulaşımın kesintiye uğramadan, güvenli ve akıcı bir şekilde devam edebilmesi için Karayolları ekipleri tarafından tüm trafik akışı yeniden planlandı. Bu planlama doğrultusunda, onarım çalışmaları süresince İstanbul yönüne doğru seyreden araçlar, doğrudan Muallimköy Kavşağı üzerinden D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na kanalize ediliyor.
Böylece otoyoldaki bakım işlemlerinin hem hız kazanması hem de mevcut trafik yükünün en aza indirilmesi amaçlanıyor.
Valilikten kritik bağlantı ve geçiş uyarıları
Kocaeli Valiliği, özellikle bağlantı noktalarında yaşanabilecek yoğunluklara karşı sürücüleri uyaran detaylı bir açıklama paylaştı. D-100 ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahından gelerek Muallimköy Kavşağı üzerinden TEM'in İstanbul yönüne bağlanmak isteyen araçlara kesinlikle geçiş izni verilmeyeceği bildirildi. Bu rotayı kullanmak isteyen sürücülerin seyahatlerine doğrudan D-100 Devlet Yolu üzerinden devam etmeleri ya da Bilişim Vadisi Kavşağı'na gelmeden önceki alt geçidi kullanarak U dönüşü yapmaları gerektiği ifade edildi.
Osmangazi köprüsü çıkışlarındaki düzenlemeler
Devam eden dev altyapı mesaisi, yalnızca İstanbul yönünü değil, bağlantı yolları vasıtasıyla Ankara istikametini de etkiliyor. Valiliğin paylaştığı bilgilere göre, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip Muallimköy Kavşağı üzerinden TEM Otoyolu'nun gerek İstanbul gerekse Ankara yönlerine katılım sağlayan yan kollar da trafiğe kapatılmış durumda. Köprü yönünden gelerek otoyola çıkmak isteyen araç sahiplerinin, alternatif güzergah olarak belirlenen D-100 Karayolu'nu kullanarak seyahatlerine güvenle devam edebilecekleri hatırlatılıyor.
Yapılan açıklama şöyle:
"TEM Otoyolu Gebze Kavşağı - Dilovası Kavşağı Arasında (44+294 - 50+525) Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İnşaat Yapım işi devam etmektedir. Söz konusu işin bünyesinde TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı - Gebze Kavşağı arasındaki bölümde kuzey yolda (K.K.No: 0-4/09) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile; TEM Otoyolu, Ankara - İstanbul yönünde trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akıșı Muallimköy Kavşağından D-100 Devlet Yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecektir. D-100 Devlet Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolundan gelip, TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişler kapalı olacaktır. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D -100 Devlet Yolunu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecektir.
Ayrıca Muallimköy Kavşağında Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatılacaktır. Bu araçlar, D-100 Devlet Yolu üzerinden İstanbul ve Ankara istikametine gidebilecektir.
Çalışmalar 02.06.2026 Salı günü saat 08.00'den itibaren bașlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir.
Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."