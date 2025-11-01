Terme Belediyesi’nden tarihi yatırım: 100 milyon TL’lik araç filosu hizmete girdi

Samsun Terme Belediyesi, ilçe halkına sunduğu hizmetlerin kalitesini ve hızını en üst seviyeye çıkarma hedefiyle önemli bir yatırım hamlesine imza attı. Yaklaşık 100 milyon TL değerindeki bu dev bütçeli yatırım ile belediyenin araç filosu gücüne güç kattı. Belediye Başkanı Şenol Kul, "Kaynaklarımızı doğru yönetiyor, hizmet gücümüze güç katıyoruz" dedi.
Belediyenin araç filosu yatırımı, hem hizmet kalitesini artırmayı hem de uzun vadede maliyetleri önemli ölçüde düşürmeyi amaçlıyor. Filoya yeni katılan modern iş makineleri ve hizmet araçları, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen görkemli bir törenle resmen hizmete alındı.
Kritik araçlar hizmette
Tören öncesinde Terme Müftüsü Ömer Ergül tarafından dualar edildi. Programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve Termeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ekskavatör, süpürme makinesi, çöp kamyonu, çekici, kazıcı yükleyici iş makinesi, traktör, kamyonet ve mobil konkasör gibi farklı tiplerdeki yeni araçlar halka sergilendikten sonra hizmete start verildi.
Filoya 13 yeni araç
Başkan Şenol Kul, 2024 yerel seçimlerinden bu yana toplam 13 yeni aracı hizmet filosuna dahil ettiklerini açıkladı. Bu modern araçlar; yol yapım, temizlik, altyapı ve saha hizmetleri gibi vatandaşın günlük yaşamına doğrudan etki eden kritik alanlarda kullanılacak. Başkan Şenol Kul, konuşmasında uyguladıkları "araç kiralama yerine satın alma" stratejisine vurgu yaparak, bu kararın belediye bütçesi için büyük ve kalıcı bir tasarruf sağlayacağını belirterek, "Temel hedefimiz, Termeli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve hizmet alma hızını artırmaktır. Bugün, öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL’lik dev bir araç filosu yatırımının gururunu yaşıyoruz. Bu yatırım, Terme’mizin hizmet gücünü kat kat artıracak, maliyetleri düşürecek ve hizmet hızımızı en üst seviyeye çıkaracaktır" diye konuştu.
"Bu yatırımların devamı gelecek"
Yatırım hamlelerinin Terme için sadece bir başlangıç olduğunu belirten Başkan Kul, "İlçenin geleceğine dair güçlü bir vizyon ortaya koydu. Vatandaşımıza dokunan her alanda güçlü bir değişim ve gelişim süreci yaşıyoruz. Yol çalışmalarımız hızlandı, temizlik hizmetlerimiz daha etkin yürütülüyor, altyapı yatırımlarımız güç kazandı. Görevde geçen her dakikamız Terme’mizin daha güçlü yarınları içindir. Bu yatırımlarımızın devamı gelecek. Terme’mize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.