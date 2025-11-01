Terme Belediyesi’nden tarihi yatırım: 100 milyon TL’lik araç filosu hizmete girdi

Filoya 13 yeni araç





Başkan Şenol Kul, 2024 yerel seçimlerinden bu yana toplam 13 yeni aracı hizmet filosuna dahil ettiklerini açıkladı. Bu modern araçlar; yol yapım, temizlik, altyapı ve saha hizmetleri gibi vatandaşın günlük yaşamına doğrudan etki eden kritik alanlarda kullanılacak. Başkan Şenol Kul, konuşmasında uyguladıkları "araç kiralama yerine satın alma" stratejisine vurgu yaparak, bu kararın belediye bütçesi için büyük ve kalıcı bir tasarruf sağlayacağını belirterek, "Temel hedefimiz, Termeli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve hizmet alma hızını artırmaktır. Bugün, öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL’lik dev bir araç filosu yatırımının gururunu yaşıyoruz. Bu yatırım, Terme’mizin hizmet gücünü kat kat artıracak, maliyetleri düşürecek ve hizmet hızımızı en üst seviyeye çıkaracaktır" diye konuştu.



