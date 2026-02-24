Terörsüz Türkiye 23 yıllık çabanın eseri

Terörsüz Türkiye: 23 yıllık yolculuğun yeni eşiği

“Terörsüz Türkiye” süreci, Meclis komisyonunun hazırladığı raporun kabul edilmesiyle önemli bir eşiği daha aştı. Ancak 50 yıllık terörü bitirecek bu sürece bir günde gelinmedi. AK Parti işe iktidarı devraldığı 18 Kasım 2002’den sadece 12 gün sonra Doğu ve Güneydoğu’da uygulanan OHAL’i kaldırarak başladı. 23 yıl boyunca bir yandan reformlar yapıldı, diğer yandan terörle mücadele edilerek zemin hazırlandı.