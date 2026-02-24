Terörsüz Türkiye 23 yıllık çabanın eseri

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İmalat sanayiine 100 milyar liralık destek
Toplamda 100 milyar lirayı bulan yeni finansman paketi, yüksek faizler nedeniyle krediye ulaşmakta zorlanan imalat sanayiine can suyu olacak. Sanayi Bakanı Fatih Kacır, “Firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek" dedi. Başvurular martta başlayacak ve kredi tahsisleri protokol imzalanan bankalarca yapılacak.
Terörsüz Türkiye: 23 yıllık yolculuğun yeni eşiği
“Terörsüz Türkiye” süreci, Meclis komisyonunun hazırladığı raporun kabul edilmesiyle önemli bir eşiği daha aştı. Ancak 50 yıllık terörü bitirecek bu sürece bir günde gelinmedi. AK Parti işe iktidarı devraldığı 18 Kasım 2002’den sadece 12 gün sonra Doğu ve Güneydoğu’da uygulanan OHAL’i kaldırarak başladı. 23 yıl boyunca bir yandan reformlar yapıldı, diğer yandan terörle mücadele edilerek zemin hazırlandı.
Fenerbahçe fırsat tepti
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, beraberliğe razı oldu. Asensio'nun 90+5'te bulduğu gole Allevinah 90+11'de karşılık verirken; sarı-lacivertliler zirveyle puanları eşitleme fırsatını geri çevirdi.