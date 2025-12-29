Tır işçi minibüsüne çarptı: İki kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde tırın narenciye işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada iki tarım işçisi hafif yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kozan–Adana kara yolu Sanayi mevkiinde meydana geldi. R.O. yönetimindeki 27 AJT 454 plakalı narenciye işçilerini taşıyan minibüs ile A.Y. idaresindeki 01 APZ 677 plakalı tır çarpıştı.
İddiaya göre, tali yoldan ana yola çıkan A.Y. yönetimindeki tır, Adana istikametinden Kozan yönüne ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2 tarım işçisi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken narenciye işçileri yeşil ışıkta geçtiklerini kaydederek tırın tali yoldan çıkması ile kazanın yaşandığını ileri sürdü.
İhbar üzerine olay yerine Cankur, Kozan Belediyesi AKOM, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.