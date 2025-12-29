Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Tır işçi minibüsüne çarptı: İki kişi yaralandı

Tır işçi minibüsüne çarptı: İki kişi yaralandı

19:3629/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Adana’nın Kozan ilçesinde tırın narenciye işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada iki tarım işçisi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kozan–Adana kara yolu Sanayi mevkiinde meydana geldi. R.O. yönetimindeki 27 AJT 454 plakalı narenciye işçilerini taşıyan minibüs ile A.Y. idaresindeki 01 APZ 677 plakalı tır çarpıştı.

İddiaya göre, tali yoldan ana yola çıkan A.Y. yönetimindeki tır, Adana istikametinden Kozan yönüne ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2 tarım işçisi hafif yaralandı.


 Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken narenciye işçileri yeşil ışıkta geçtiklerini kaydederek tırın tali yoldan çıkması ile kazanın yaşandığını ileri sürdü.

İhbar üzerine olay yerine Cankur, Kozan Belediyesi AKOM, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Adana
#Tır
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAR TATİLİ OLAN İLLER 30 ARALIK: Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Valilikler peş peşe açıkladı