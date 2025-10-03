Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde bu dönem bol miktarda yetişen fındık tirmiti mantarı yağmurla birlikte gün yüzüne çıktı. Faydaları saymakla bitmeyen fındık tirmiti mantarına pazar tezgahlarında halk yoğun talep gösterdi. İşte fındık tirmiti mantarının bilinmeyen faydaları:
Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, Ordu’da sofraların vazgeçilmez yöresel ürünleri arasındaki yerini koruyor. Yağışların ardından oluşan ve hasat edilen mantar türü, kilogramı 250 liradan satılıyor.
Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen tirmit, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların ilgisini çekiyor.
Yağışlı havaların ardından fiyat düştü
Geçen haftalarda kilogramı 350 liradan satılan fındık tirmiti, Ordu’da etkili olan yağışlı havanın ardından bollaşınca fiyatı 250 liraya düştü. Tirmit satıcıları, bu sezon ciddi bir bolluk olduğunu, talebin de çok fazla olduğunu belirtti.
Altınordu ilçesinde tirmit satışı yapan Hüseyin Saylan, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmite ciddi bir talep olduğunu belirterek, "Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor" dedi.
PEKİ TİRMİT MANTARININ FAYDALARI NELER?
Uzmanlara göre tirmit mantarı, düşük yağ oranı ve yüksek protein değeriyle özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih edebileceği bir besin. Lif açısından zengin olması sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini destekliyor. Ayrıca içerdiği vitamin ve minerallerle vücuda enerji verdiği ve hücre sağlığını koruduğu belirtiliyor.
Doğal antioksidan özellikleriyle öne çıkan fındık tirmiti mantarının, kalp ve damar sağlığına olumlu katkılar sunduğu, kolesterolü dengelemeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Bazı yöresel kaynaklarda ise bu mantarın kan şekerini düzenlemede rol oynayabileceği, doğal insülin benzeri etki gösterebileceği dile getiriliyor.
NOT: Uzmanlar, tirmit mantarının sağlığa faydalarının yanı sıra doğru tüketimin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yanlış mantar türleriyle karıştırılma riski nedeniyle yalnızca güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiği uyarısı yapılıyor.