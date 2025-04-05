Topladığı ekmek kırıntıları ile 17 yıldır kuşları besliyor

17 yıldır ev, lokanta ve çöp kutularından ekmek parçası ve kırıntısı toplayan Zariç, biriktirdiklerini 3 arkadaşının desteği ile martı, leylek ve diğer kuş türlerinin yoğun olarak konakladığı Van Gölü Sahili, Van Kalesi ve Sıhke Gölü çevresine bırakıyor. Hamza Zariç, 16 ve 17. yüzyılda yaşayan ve mezarı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan 'Kuşların Fakihi' anlamına gelen ve rivayete göre kuşların dilini öğrenen mutasavvıf, şair ve halk edebiyatçısı Faki Teyran'ın yaşamından ve kuşlara olan sevgisinden etkilendiği için böyle çabaya girdiğini anlattı.