Toroslar'ın bağrından çıkıyor: 'Mercan Siyah' görücüye çıktı

Toros Dağları'nın Kayseri'nin Develi ilçesi yakınlarındaki eteklerinde faaliyet gösteren bir mermer firması, nadir olduğu belirtilen "Mercan Siyah" adını verdikleri mermeri, uluslararası fuarda sektöre tanıttı. Saraycık Mahallesi civarındaki maden ocağında çalışmalar yürüten firma, bir yıl önce farklı bir taş tabakasıyla karşılaştı. Yapılan incelemede, "Toros Siyah" adı verilen siyah mermer katmanının küçük bir bölümünde, bataklık çamuru, deniz canlısı olan kurtçuk, deniz kabuğu, mercan ve balık iskeletinin fosilleşerek oluşturduğu farklı bir taşlaşma olduğu belirlendi.
Ocaktan çıkarılan 30 tonluk mermer bloğundan 3 metre genişliğinde, 2 metre eninde, 3 santimetre kalınlıkta 80 parça "Toros Siyah" mermer plakası elde edilirken, aynı blokta küçük bir alanda olan farklı taşlaşma nedeniyle sadece 6 plak "Mercan Siyah" mermeri çıkarılabildiği ifade edildi.
Firma, fosillerin rahatlıkla gözlemlendiği ve az miktarda üretilebilen bölgeye özgü mermeri, İzmir'de 9-12 Nisan tarihlerinde 17 ülkeden alım heyeti, 27 ülkeden 188 yabancı katılımcıyla yapılan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda tanıttı.
"Mercan Siyah", dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sektör temsilcileri ve tedarikçilerin ilgisini çekti.
"Fuarda 6-7 farklı ülkeden irtibat kurduğumuz kişiler oldu"
Mermeri çıkartan firmanın ortaklarından ve maden mühendisi Ufuk Eken, Mercan Siyah'ın bölgedeki fosilleşmeye bağlı olduğu için bölgeye özgü ve nadir olduğunu söyledi.
Maden ocağını 10 yıldır işlettiklerini kaydeden Eken, "Fuara bu sene farklı ürünle katıldık. Toros Siyah'ın yanında, mercan katmanı içeren tabakadan farklı plakalar üretebildik, Mercan Siyah olarak sunduk. Ortalama 30 tonluk bir bloktan 5-6 plaka bu fosil tabakasını elde edebiliyoruz." dedi.
Eken, doğal taş sektörünün kalbinin attığı fuarda Mercan Siyah'ı başka ülkelere de tanıtmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Komple deniz canlılarından, kurtçuklardan, denizanasından ve mercandan oluşan bir üründür. Yapısı fosil olduğu için biraz daha sağlamdır. Fuarda 6-7 farklı ülkeden irtibat kurduğumuz kişiler oldu. Ürünü çok beğenen müşteriler olduğu gibi, 'bir iki tane alayım, deneyeyim' diyen var. Butik bir ürün olduğu için yüksek metrajlı üretim çıkmıyor. Her bloktan sadece 5-6 plaka alabildiğimiz için ürün daha değerli. Taşı çıkardığımız bölge, geçmişte tamamen sular altında kalmış ve taştaki siyahlığın ana hamuru bataklık çamurudur. Temiz su çıkışıyla beyaz damarlar yani kalsit damarları oluşmuştur. Taşın yapısı günümüze bu şekilde gelmiştir."
Eken, ürünün nadir olması nedeniyle daha çok dekoratif amaçlı banyoda, salonda televizyon arkasında ya da makam odaları gibi özel yerlerde tercih edilebileceğini sözlerine ekledi.