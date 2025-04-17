Toroslar'ın bağrından çıkıyor: 'Mercan Siyah' görücüye çıktı

Eken, doğal taş sektörünün kalbinin attığı fuarda Mercan Siyah'ı başka ülkelere de tanıtmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:





"Komple deniz canlılarından, kurtçuklardan, denizanasından ve mercandan oluşan bir üründür. Yapısı fosil olduğu için biraz daha sağlamdır. Fuarda 6-7 farklı ülkeden irtibat kurduğumuz kişiler oldu. Ürünü çok beğenen müşteriler olduğu gibi, 'bir iki tane alayım, deneyeyim' diyen var. Butik bir ürün olduğu için yüksek metrajlı üretim çıkmıyor. Her bloktan sadece 5-6 plaka alabildiğimiz için ürün daha değerli. Taşı çıkardığımız bölge, geçmişte tamamen sular altında kalmış ve taştaki siyahlığın ana hamuru bataklık çamurudur. Temiz su çıkışıyla beyaz damarlar yani kalsit damarları oluşmuştur. Taşın yapısı günümüze bu şekilde gelmiştir."