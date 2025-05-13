Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Toz alçı dolu TIR bariyerlere çarptı: Trafik kilitlendi ortalık toz duman oldu

Toz alçı dolu TIR bariyerlere çarptı: Trafik kilitlendi ortalık toz duman oldu

09:3213/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Zeytinburnu D-100 Karayolunda bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesinde buluna toz alçılar yola saçıldı. Cevizlibağ istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken yola dökülen toz alçıları temizleme çalışmalarında çıkan toz nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaza, D-100 Karayolu Zeytinburnu Metrobüs Durağı mevki Cevizlibağ istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 50 LE 732 plakalı TIR şoförü, karayolunda toz alçı yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve TIR bariyerlere çarptı.


 Çarpmanın etkisi ile dorsede bulunan toz alçıların bir kısmı yola saçıldı. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin yola dökülen alçıları temizleme çalışması sırasında oluşa toz nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.


Bazı yayalar ağızlarını ve yüzlerini montları ile kapatırken bazı vatandaşlar da cerrahi maske taktı.

Yola dökülen alçı temizleme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yan yol bir süre trafiğe kapatılınca vatandaşlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.



Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kaza yapan TIR çekici yardımı ile götürülürken yola dökülen toz alçı da İBB ekipleri tarafından temizlendi.





#tır
#zeytinburnu
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde