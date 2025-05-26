Toz taşınımı sonrası araçlar çamura bulandı

"Çıkarmak için çok fazla çaba harcıyoruz"





20 Yıldır oto yıkama işi ile uğraşan Fahri Tuğrul, bu oluşan toz taşınımı durumu hakkında, "Gelen bütün arabalar zaten tozlu şeklinde geliyor, hatta yıkadığımız arabalar bile tekrar alınmadıkları zaman bir saat içinde yeniden toza bürünebiliyor. Artık bu toz Afrika'dan mı geliyor, nereden geliyor, bir toz aşınımı mı var bilmiyorum? Bu yağmurun etkisiyle birlikte arabanın üstünde bir çamur oluşuyor. Bu tozdan korunmak için vatandaşların varsa kapalı garajlarını tercih etmeleri gerekiyor. Bunun yanında kapalı otoparklar bir nebze koruyor ama toz her yerde olduğu için. Yine de yağmur yağarsa arabalar dışarıda kalacağı için çok bir önlem olmuyor. Bu gelen toz, temizlenmesi aşırı zor bir toz. Çıkarmak için çok fazla çaba harcıyoruz" dedi.