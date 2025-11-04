Trafikte yeni kural bugün yürürlüğe girdi: Motosiklet bisiklet traktör elektrikli bisiklet kullananlar dikkat

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme resmen yürülüğe girdi.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı ve yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi.
Yeni maddelere göre, bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet kullanıcılarına eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman zorunluluğu geldi.
Traktör kullananlar artık gözlük takacak, motosiklette arka tarafta oturan da gözlük ve eldiven takacak.
Ayrıca motosiklet yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.
Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.