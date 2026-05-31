Tünelde altı aracın karıştığı zincirleme kaza: İki kişi yaralandı

00:4331/05/2026, Pazar
DHA
Osmaniye'de otoyol üzerindeki tünelde altı aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, 19.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli içerisinde meydana geldi. Adana istikametinden Gaziantep yönüne 6 araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

