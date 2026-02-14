Türk boğazları 2025’te 84 bin 640 gemilik trafiği yönetti

"İstanbul ve Çanakkale boğazlarını en çok genel kargo gemileri kullandı"





Uraloğlu, geçen yıl İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemi türlerine ilişkin bilgi vererek, 2025'te söz konusu boğazları en çok genel kargo gemilerinin kullandığını aktardı. Söz konusu dönemde, İstanbul Boğazı'ndan 14 bin 724, Çanakkale Boğazı'ndan 13 bin 870 genel kargo gemisinin geçtiğine işaret eden Uraloğlu, genel kargo gemisini, dökme yük gemilerinin takip ettiğini ve bir yılda İstanbul Boğazı'nı 7 bin 493, Çanakkale Boğazı'nı 8 bin 66 dökme yük gemisinin kullandığını kaydetti.





İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerde 203,7 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere 422,8 milyon ton, Çanakkale Boğazı'nı kullanan gemilerde 232,5 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere 570,3 milyon ton yük taşındığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bu dönemde, 300 metreden büyük 128 gemi İstanbul Boğazı'ndan, 660 gemi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 250-300 metre boy aralığında ise İstanbul Boğazı'nda 1836, Çanakkale Boğazı'nda 3 bin 11 gemi geçişi gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.