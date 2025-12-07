Yeni Şafak
Türk kültürüne ait motifler Hasan Usta'nın 29 yıllık emeğine ilham veriyor

12:207/12/2025, Pazar
AA
Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Balar, yöre kültürüne ait figürleri 29 yıldır baston, su kabağı ve ahşap plakalara işliyor.

Halk oyunlarına olan ilgisiyle tanınan Balar, geçmişte mahalle muhtarlığı yaptı. Çeşitli sosyal etkinliklerde, mehter takımında ve voleybol turnuvalarında yer alan Balar, küçük yaşlardan bu yana resim yapıyor.


Baston yapmaya 29 yıl önce başlayan Balar, işlediği figürlerin ilhamını ise eşinin dokuduğu halılardaki Türk kültürüne ait yöresel motiflerden alıyor.


Balar, ürünlerinde ay yıldızın yanı sıra Yörük kültüründeki semboller ve Teke Yöresi'nin motiflerine yer veriyor.

"Kültürümüzü çok seviyorum"


Hasan Balar, Zonguldak'ta görev yapan oğlunu ziyarete gittiğinde gördüğü Devrek bastonunu yapmaya karar verdiğini söyledi.


Resim sanatına olan ilgisini baston yapımı ile birleştirdiğini anlatan Balar, "Zonguldak'ta gezinirken yaşlılar, kadınlar, çocuklar herkes baston yapımına uğraşıyordu. Tabii ben de resim sevgisi olduğu için dikkatimi çekti. 'Bu çok güzel bir uğraşı. Acaba ben de kendi motiflerimi bastona uygulayabilir miyim?' diye düşündüm. Memlekete geldim, başladım çalışmaya. Birkaç yaptım bozdum derken, bir şeyler ortaya çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.


Televizyon izlerken su kabaklarına yapılan işlemeleri de görerek merak sardığını belirten Balar, "Bu kez su kabakları toplamaya başladım. Desenlemeye, resimlemeye başladım." dedi.

Ortaya çıkan eserleri ile huzur bulduğunu dile getiren Balar, şöyle konuştu:


"Ben Türk kültürünü çok seven bir adamım. Çok sevdiğim için Karamanlımızda halk oyunları dedikleri zaman akan sular duruyor benim için. Halk oyunlarından gelen bu sevgiyle kültürümüze ait motiflerimizi bastonlarıma, su kabaklarına ve ahşap plakalara yansıtmaya çalıştım. Şimdi her şey teknolojiye dönüştüğü için bu el işlerini, el sanatlarını yapanlar azaldı. O yüzden bu işi sürdürüyorum. Belki bu eserler bizden sonraki nesillere kalır ve onlara da ilham verir."

"Huzur buluyorum, dinleniyorum"


Gençlere mesleğini tavsiye eden Balar, "Çalışmaları yaparken çok huzur buluyorum, dinleniyorum, kafam rahatlıyor. Çok güzel bir uğraşı bu." ifadesini kullandı.


Her bastonuna ayrı bir motif, ayrı bir desen işlediğini, hiçbir eserinde aynı işlemelere yer vermediğini belirten Balar, böylece yaptığı eserlerin daha da değerli hale geldiğini söyledi.

