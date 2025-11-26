Türkiye’de örnek olacak Sürdürülebilir Park projesinde çalışmalar başladı

Başkan Alemdar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın üzerine çalıştığı projenin içerisinde klasiğin dışında bir rekreasyon alanı, çevresel göstergelerin izleneceği test-deneyim alanı, hava kalitesi izleme sistemi gibi alanlar yer alacak. Proje kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarına başladı. Bunların yanında ise suyu üretme cihazı, güneş enerjili banklar, aydınlatma üniteleri, geçirimli beton uygulamaları, geri dönüşüm istasyonları, kompost makinası ve karbon ayak izi ölçüm kiosku gibi Türkiye’de örneği olmayan uygulamalar bulunacak. Park sadece çevresel bir test alanı değil aynı zamanda eğitim ve farkındalık merkezi olacak ve binlerce öğretmen, öğrenci, STK, KOBİ ve vatandaşı ağırlayacak.







