Türkiye'nin yeni belası

Emekli zammı netleşiyor

Merkez Bankası anketindeki yüzde 1,36'lık haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşirse, emeklilere yüzde 18 zam yapılacak. Böylece emekli taban ücreti 23 bin 600 TL’ye yükselecek. Memur ve emeklisinin zam oranı da yüzde 13,75 civarında olacak. Halihazırda 59 bin 896 TL seviyesinde bulunan lise mezunu en düşük memur maaşı 68 bin 131 TL'ye çıkacak.