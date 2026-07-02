Türkiye'nin yeni belası

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bahis tuzağı böyle kuruluyor
Küresel bir suç ağına dönüşen yasa dışı bahis çeteleri, on binlerce kişiyi kumar bağımlılığına sürüklerken, banka hesaplarını kiraladıkları binlerce genci de hapis riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Son iki ayda düzenlenen bini aşkın operasyonda 10 binden fazla kişi hakkında işlem yapılırken, çökertilen örgütlerin 300 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar, hiyerarşik yapıyla çalışan çetelerin paranın izini paravan hesaplar, nakit çekimler ve kripto transferleriyle yurt dışına taşıdığını ortaya koydu.
Emekli zammı netleşiyor
Merkez Bankası anketindeki yüzde 1,36'lık haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşirse, emeklilere yüzde 18 zam yapılacak. Böylece emekli taban ücreti 23 bin 600 TL’ye yükselecek. Memur ve emeklisinin zam oranı da yüzde 13,75 civarında olacak. Halihazırda 59 bin 896 TL seviyesinde bulunan lise mezunu en düşük memur maaşı 68 bin 131 TL'ye çıkacak.
Transfer fırtınası
Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna güçlü bir kadro ile girmeyi hedeflfleyen Trabzonspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz’i transfer etti.