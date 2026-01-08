Tuzla’da fırtına felaketi: Denize düşen bir kişi kurtarıldı

Tuzla’da etkili olan şiddetli fırtına sahilde demirli bazı teknelerin alabora olmasına neden oldu. Denize düşen bir kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kıyıya çarpan bazı tekneler parçalanarak alabora oldu.
Bu sırada denize düşen bir kişi ise halatlara tutunarak çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.
Polis ekipleri sahile emniyet şeridi çekerek önlem alırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.