Üç dil biliyor 88 yaşında: Hiç okula gitmedi! Kitap kurdu Kasım dede 70 yıldır kitap okuyor

Şeyhmus Güneş, Alzheimere en iyi ilacın kitap okumak olduğuna işaret ederek, "Kitap okumak ona bir nevi ilaç oluyor, unutkanlığını gideriyor. Kitap okumasaydı Alzheimer daha ileri seviyeye çıkar ve çoğu şeyi hatırlamazdı. Şu anda çocukluğunu, gençliğini, köyünü hatırlıyor. Benden sık sık kitap istiyor. Birini bitirince başka bir kitap getiriyorum. Bu onu zinde tutuyor." diye konuştu.





Güneş, bir arada kitap okumalarının aile bağlarını da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.