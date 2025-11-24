Ünlü kozmetik devi için düğmeye basıldı! Bakanlık şikayetler üzerine cezayı kesti

CİMER ve sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ünlü kozmetik mağaza zincirini denetledi. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildiğini ve idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması amacıyla piyasa denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan ve özellikle kadın tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bir kozmetik devi mercek altına alındı.
Şikayetler üzerine düğmeye basıldı
Vatandaşların CİMER ve sosyal medya üzerinden ilettiği yoğun şikayetler, Bakanlık ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan kapsamlı denetimlerde mağaza raflarındaki ürünler, etiket ve fiyat mevzuatı açısından tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 11 üründe mevzuata aykırılık saptandı.
Bakanlık'tan resmi açıklama: "Kararlılıkla gereğini yapıyoruz"
Konuyla ilgili resmi açıklama Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'dan geldi. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denetim sürecini ve sonucunu şu ifadelerle duyurdu:
"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.
Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."