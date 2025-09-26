Yeni Şafak
Üsküdar’da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

10:3226/09/2025, Cuma
DHA
Üsküdar'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 07:45 sıralarında D-100 Kara yolu Altunizade mevkii'nde çıktı. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne seyreden 34 HKY 464 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi.


Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


