Van Gölü çekildi: İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü

Çalışır, "Van Gölü'nde yaşanan 5 kilometrelik çekilme sonrası bize komşu olan Kasımbağı Mahallesi ile sınırlarımız birleşti. İki mahalle sakinleri daha önce tekne ya da karayoluyla araçla birbirlerinin ziyaretine gidip gelebiliyorlardı. Göl çekilince mesafe de kısıldı. Artık yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Göldeki geri çekilme bizi endişelendiriyor" dedi.