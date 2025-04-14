Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse karayla birleşecek





"At arabasının sığabileceği türden bir yolun inşa edildiğini görüyoruz"





Çarpanak Adası'nın Orta Çağ'da önem kazandığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Adada bir manastır yapılıyor. Milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren bu manastır aktif hale geliyor. Manastır yapıldıktan sonraki aşamada muhtemelen adayla kara arasında bir bağlantı vardı ve taş döşeli bir yolun olduğunu söyleyebiliriz. Manastırın ihtiyaçlarının karşılanacağı at arabasının sığabileceği türden bir yolun inşa edildiğini görüyoruz. Manastırdan şu ana bir kilise bölümü kalmış durumda ve 19. yüzyıla kadar da burası aktifti. Buradaki ihtiyaçların giderilmesi için bu yol aktif olarak kullanıldı. Son dönemlerde Van Gölü sularının alçalmasıyla antik yolun ortaya çıktığını görmekteyiz. Gördüğümüz kadarıyla yolun yaklaşık yüzde 60'ı ortaya çıkmış. Kuraklık devam ederse ada tamamen karayla birleşerek yol aktif hale gelmiş olacak."



