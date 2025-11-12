Van Gölü'nde şaşırtan görüntü: Mikrobiyalitten tatlı su fışkırdı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu belirtti.





Van Gölü’nden dışarıya hiçbir su çıkışı olmadığını ifade eden Öğretim Üyesi Akkuş, "Ayrıca göl, dünyada eşi benzerine az rastlanır şekilde adeta yanardağlarla çevrilmiştir. Yani Van Gölü’nün hemen güneyinde Nemrut Dağı volkanik, Süphan Dağı volkanik, biraz daha kuzeye geçtiğimizde Tendürek ve Esruk Dağı gibi volkanik dağlar bulunur. Yani Van Gölü, volkanlarla çevrili bir arazide yer alan bir göldür. Bu nedenle suyu tuzlu ve sodalı bir yapıdadır. Çünkü eriyen kar suları ve yağmur suları, bölgedeki sodayı ve bikarbonatı çözerek Van Gölü’ne taşır. Böylece göl zaman içerisinde tuzlu ve sodalı bir hale bürünür" dedi.