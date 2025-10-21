Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitlere fotoğrafçı ilgisi

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitlere fotoğrafçı ilgisi

13:0021/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Van Gölü'nde küresel iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yaşanan çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan ayrıca dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini içinde barındıran Van Gölü, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor.

Sudaki çekilme nedeniyle gölün Erciş ilçesi kıyıları, tuz ve soda kalıntılarıyla beyaza bürünürken, çekilmeyle birlikte gölde bulunan ve daha önce sular altında olan mikrobiyalitler de su yüzüne çıktı.

Göl tabanındaki çatlaklardan çıkan kalsiyum açısından zengin yeraltı sularının göldeki karbonat iyonlarıyla etkileşmesi ve bu süreçte siyanobakterilerin biyokimyasal faaliyetleriyle desteklenmesi sonucunda, kayaç benzeri yapılar olan mikrobiyalitler artık karada görünür hale geldi.

Özellikle çekilmenin fazla olduğu Erciş kıyılarında daha fazla görülen bu yapılar fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geldi.

Erciş'te doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, "Son yıllarda mevsim şartlarına bağlı olarak da Van Gölü'nde çekilmenin olduğunu görüyoruz. Van Gölü tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor. Bu nedenle çekilmeyle birlikte kıyılarda ortaya çıkan mikrobiyalitler Kapadokya'daki peripacalarını anımsatıyor. Bizlerde doğa fotoğrafçıları olarak bu görsellerin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Amacımız bölgenin tanıtımına katkı sunmak" diye konuştu. 

#Van Gölü
#Mikrobiyalit
#Kuraklık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BTK yeni tarifeyi açıkladı: GSM operatörlerin tavan fiyatları belirlendi