Van’da Kurubaş Geçidi’nde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu

22:0012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
IHA
Van’da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. 

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. 

 Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

