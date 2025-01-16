Van'da yoğun kar yağışı: Termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin de tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis hadisesi görülebileceği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.