Kahverengi ve sarının farklı tonlarına bürünen yapraklar, mahalleye eşsiz bir estetik katıyor. Mahalledeki düzenli yerleşim planı, birbirine paralel uzanan sokaklar ve aynı mimari çizgide sıralanan evler, mevsimin renkleriyle birleşerek estetik bir görüntü oluşturdu.